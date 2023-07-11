Брутян показала, как выглядит по утрам: очищает кожу до скрипа и бежит готовить для Прилучного (видео)

На этот раз Брутян предстала в ванной комнате. Она показала, как выглядит по утрам. Актриса предстала без макияжа. Она показала, как умывается, делает уходовые масочки. Жена Прилучного отказалась от фильтров, чтобы похвастаться идеальной кожей. А потом Зепюр побежала на кухню, чтобы готовить для супруга. Она сделала гречку с курицей по-купечески.

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