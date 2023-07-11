Брутян показала, как выглядит по утрам: очищает кожу до скрипа и бежит готовить для Прилучного (видео)

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. У него появилось много поклонников после выхода сериала «Мажор». В 2022 году артист снова женился. Спустя два года после развода он обрел счастье с Зепюр Брутян. Пара стала выходить в свет вместе. А недавно у них родился сын Микаэль. Звезда кино осыпает избранницу цветами и водит в рестораны.
На этот раз Брутян предстала в ванной комнате. Она показала, как выглядит по утрам. Актриса предстала без макияжа. Она показала, как умывается, делает уходовые масочки. Жена Прилучного отказалась от фильтров, чтобы похвастаться идеальной кожей. А потом Зепюр побежала на кухню, чтобы готовить для супруга. Она сделала гречку с курицей по-купечески.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы хорошенькая», «Выглядите изумительно», «Как фарфоровая кукла», «Все успеваете! Еще и с ребенком», «Природная красота впечатляет», «Готовите сами, приятно смотреть», — стали писать подписчики.