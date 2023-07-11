Либерж Кпадону из «Дома-2» сделала афрокосы в цветах российского триколора: как она выглядит теперь

Участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону решилась на смелую и необычную трансформацию образа. Она нарастила афрокосы в цветах российского флага. Теперь на голове у Либерж Кпадону три оттенка — белый, синий и красный.

Либерж Кпадону объяснила, что ее толкнуло на подобное преображение. Оказывается ей, девушке с внешностью мулатки, часто задают вопросы по поводу места рождения. А здесь все очень просто — Либерж родилась в России.

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