Либерж Кпадону из «Дома-2» сделала афрокосы в цветах российского триколора: как она выглядит теперь

Участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону решилась на смелую и необычную трансформацию образа. Она нарастила афрокосы в цветах российского флага. Теперь на голове у Либерж Кпадону три оттенка — белый, синий и красный.
Либерж Кпадону объяснила, что ее толкнуло на подобное преображение. Оказывается ей, девушке с внешностью мулатки, часто задают вопросы по поводу места рождения. А здесь все очень просто — Либерж родилась в России.
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В микроблоге Либерж Кпадону покрасовалась с новой прической под старинную казачью песню «Ой, да не вечер» в исполнении певицы Пелагеи.
«Всем любви», — пожелала Либерж Кпадону под кадрами со своим участием.
Либерж Кпадону с афрокосами в цветах российского флага. Фото: соцсети
«Когда устала всем говорить, откуда я родом», — объяснила выбор цвета для афрокосичек Либерж Кпадону.