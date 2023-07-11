Роман Костомаров показал, как упражняется в спортзале на глазах жены: шутит и улыбается, превозмогая силы

Теперь Роман делится кадрами из спортзала. Она делает упражнение на укрепление мышц. С ним постоянно находится жена Оксана Домнина. Она не перестает поддерживать его во всем. Олимпийский чемпион не теряет позитивного настроя. Он шутит, несмотря на то что ему сложно выполнять упражнения.

«Я как женщина после родов занимаюсь! Видишь, какими мышцами? Приводящими. Непросто дается», — сказал Костомаров с улыбкой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».