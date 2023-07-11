Роман Костомаров показал, как упражняется в спортзале на глазах жены: шутит и улыбается, превозмогая силы

Роман Костомаров уже давно стал известным фигуристом. В этом году его жизнь перевернулась. Он провел в больнице долгие 175 дней. Врачи буквально боролись за его жизнь. Спортсмен лишился ступней и кистей рук. Сначала с ним работали психологи, когда он пришел сознание, а потом началась реабилитация. После выписки звезда льда продолжает тренировки.
Теперь Роман делится кадрами из спортзала. Она делает упражнение на укрепление мышц. С ним постоянно находится жена Оксана Домнина. Она не перестает поддерживать его во всем. Олимпийский чемпион не теряет позитивного настроя. Он шутит, несмотря на то что ему сложно выполнять упражнения.
«Я как женщина после родов занимаюсь! Видишь, какими мышцами? Приводящими. Непросто дается», — сказал Костомаров с улыбкой.
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Поклонники восхищаются его силой воли и выдержкой. Многие называют его настоящим героем. «А смотришь на Вас, и кажется, ваще легко! Выражение лица такое классное», «Рома! Ты всегда был крут! А сейчас стал еще круче! И каждый день это доказываешь себе и всем нам!», «Рома, восхищению нет предела, вы боец», — стали писать подписчики.