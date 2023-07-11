Валя Карнавал в рваных шортах сразила видом своих форм: топик-бандо предательски сползает с груди (фото)

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она дает концерты и снимает видео для соцсетей. За несколько лет ей удалось стать блогером с 7 миллионами подписчиков. Порой она появляется на публике в смелых нарядах. На этот раз артистка улетела отдыхать на Мальдивы. Звезда делится горячими кадрами с пляжа, красуясь в бикини.
На этот раз Валя вышла на прогулку в рваных джинсовых шортиках и топе-бандо. Она предпочла оголить свой плоский живот и мощную спину. Блогерша решила похвастаться постройневшей фигурой. Она руками подтянула наряд, который сползает с ее округлых прелестей.
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На этот раз поклонники восхитились фигурой знаменитости. Многие отметили, что после расставания с женихом она похорошела. «Ну спинка прокачанная», «Тут джинсы висят, топик сползает», «Вот это похудела», «Эталонный животик», «Грудь даже выглядит прилично», «К лифу загар», «Как хороша! Фигурка идеальная», — стали писать подписчики.