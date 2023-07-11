Валя Карнавал в рваных шортах сразила видом своих форм: топик-бандо предательски сползает с груди (фото)

На этот раз Валя вышла на прогулку в рваных джинсовых шортиках и топе-бандо. Она предпочла оголить свой плоский живот и мощную спину. Блогерша решила похвастаться постройневшей фигурой. Она руками подтянула наряд, который сползает с ее округлых прелестей.

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