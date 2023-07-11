Ольга Бузова бесстыдно разделась перед зеркалом: едва прикрыла сокровенное, ошарашив фанатов

Ольга Бузова уже давно выступает на сцене и ведет передачи. В свои 37 лет она старается следить за фигурой. На публике артистка часто предстает в смелых нарядах. Она не скрывает, что мечтает встретить вторую половинку. На этот раз телеведущая улетела в Африку, где щеголяет в юбках и шортах. Звезда порой делится пикантными кадрами.
На этот раз Ольга показала, как выглядит по утрам. Она решила запечатлеть себя на камеру сразу после душа. Телеведущая обнажила свои прелести. Она прикрылась лишь одним полотенцем. Артистка продемонстрировала свою природную красоту. Она села на стульчик у зеркала, блеснув своими бедрами. Бузова едва прикрыла сокровенное.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Но многие отметили, что она стала более массивной. Друге осудили за смелые кадры. «Ну опять разделась», «В уборную тоже с камерой ходишь?», «Ох, опять голая», «Такой мы уже видели, «Полотенце не спасает», «Такая стала аппетитная», «Ой, ну где твой жених? Все ждем», — стали писать в Сети.