Стало известно о состоянии Мадонны: реанимация позади

Певица Мадонна, которая была госпитализирована в прошлом месяце из-за тяжелого инфекционного заболевания, находится, как она сообщила, «на пути к выздоровлению». В ее планах – продолжить гастроли уже в октябре. Артистка опубликовала об этом пост на своей странице в соцсети – в нем она благодарит поклонников за их молитвы и пожелания выздоровления.

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«Моей первой мыслью, когда я очнулась в больнице, были мои дети. Моей второй мыслью было то, что я не хочу разочаровывать никого, кто покупал билеты на мой тур. Я также не хотела подводить людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев над созданием моего шоу.

Я ненавижу кого-либо разочаровывать. Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и становлюсь сильнее, и я могу заверить вас, что вернусь к вам, как только смогу!» — цитирует слова Мадонны издание «МК».