Адвокат Добровинский прокомментировал статью Богомолова об уехавших деятелях культуры

Режиссер Константин Богомолов опубликовал статью «Я умру, а вы останетесь». Свое мнение об этой статье высказал адвокат Александр Добровинский.

«Я прочел мысли Богомолова и не понял ни одной. Режиссер пишет, что надо пустить обратно уехавших деятелей культуры — а разве их кто-то выгонял? Они уезжали по собственной воле, по собственной воле должны и вернуться. Если хотят», — подчеркнул Добровинский.

Он добавил, что при желании любой из уехавших может избавиться от статуса «иноагента» — нужно только изменить свое поведение:

«Кто-нибудь из тех людей, о ком пишет Богомолов, попытался вернуться в Россию, поменять свою позицию и попробовать понять других людей, никуда не уехавших? Нет, таких кочующих эмигрантов я не вижу. Если же имеются в виду «подростковые обиды» общества, не принявшего позицию отъехавших людей, то опять-таки — можно же, если «кочевники» захотят и извинятся… Разве это кому-то запретили делать?»

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Добровинский считает, что уехавшие не готовы потерять возможности, которые им доступны после отъезда из страны.