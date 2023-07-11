Лена Катина родила сына: счастливый отец сразу взял его на руки

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина во второй раз стала мамой. У Лены и ее мужа, бизнесмена Дмитрия Спиридонова, родился мальчик, которого назвали Демьяном. Дмитрий Спиридонов поделился своим счастьем с подписчиками:

«В 9 часов 19 минут я стал батей. Спасибо моей Лене. Люблю вас! Демьяну спасибо, что выбрал меня», — и разместил снимок из перинатального центра: на нем он держит крошечного сына на руках.