Рудова без штанов показалась на людях: стыд давно покинул чат

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На этот раз красотка решила эпатировать фолловеров по полной и предстала на фото без штанов. На актрисе была одна лишь футболка, едва прикрывающая низ тела. Сама Наталья не увидела ничего зазорного в том, чтобы показаться в таком виде на людях и запостила снимок в свой многомиллионный аккаунт.