Капризное поведение Заворотнюк шокировало Рогова: стилист рассказал, что произошло на съемках

Стилист Александр Рогов в программе «Модный подкаст» рассказал, с каким поведением звезд сталкивался на съемках. За его плечами опыт работы с Ренатой Литвиновой, Федором Бондарчуком, Ингеборгой Дапкунайте и другими селебрити. И в ходе карьеры Рогов сделал неожиданное наблюдение: чем больше звезда, тем меньше пафоса и капризов будет на площадке.

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Однако, работа с Анастасией Заворотнюк обернулась негативом. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» снималась в рекламе шампуня, и Рогов был стилистом на площадке. Когда героиню нужно было переодеть, она проявила свой капризный нрав.

«Вещи Zara, Massimo Dutti. Ну что для рекламы надо? Никто же не понимает, что это. Героиня ролика Заворотнюк сказала: «Я ношу только люкс! Хочу сниматься в люксе!» - вспоминал стилист.

Чтобы удовлетворить взыскательные потребности «прекрасной няни», команда отпорола бирки со своих вещей и пришила их на те же самые вещи. И Заворотнюк не заметила подвоха: «Другое дело. В этом я сниматься буду».

Сегодня Рогов уже не работает со звездами, предпочитая переодевать простых людей. Он снимает авторское мейковер-шоу, в котором на глаза телезрителей преображает россиянок.