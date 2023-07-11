Илана из «Уральских пельменей» едва не потеряла бикини в бассейне: плюхнулась так, что лифчик съехал

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в минувшие выходные отметила свой день рождения. Праздник получился очень насыщенный и разнообразный на события. С утра баня, днем прыжок с парашютом, вечером ужин в ресторане – эти события Илана вспоминает по сей день, делясь в соцсетях фотографиями и видео.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Кадры из бани Илана тоже опубликовала. На видео разгоряченная красотка в бикини прыгает в бассейн после парилки, чтобы как следует охладиться. От резкого погружения на актрисе даже съехал купальник – чтобы не потерять лиф, Илана поспешила вернуть лямочки на плечи.