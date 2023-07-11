«Если молитвы зрителей будут сильны»: Федор Добронравов высказался о продолжении «Сватов»

Слухи о том, что полюбившийся миллионам россиян сериал «Сваты» получит восьмой сезон, воодушевили фанатов. Но по сей день съемки так и не начались. Исполнитель главной роли в ситкоме Федор Добронравов опроверг информацию и призвал людей не ждать новых серий. Однако, если предложение сыграть Ивана Будько ему вновь поступит, то примет не задумываясь.

«Зрители хотят продолжения и на этом фоне сочиняют разные версии. Но, если молитвы зрителей будут настолько сильны… Ведь и нам очень хочется, чтобы эта история продолжилась. Мы же встречаемся с ребятами из этого проекта. Думаю, если Господь так управит, что будет предложение о продолжении «Сватов», значит, оно появится. А пока вот нет. Это просто слухи и мечты зрителей», - объяснил актер сайту aif.ru.

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