Агата Муцениеце уснула на съемке: рот открыла, декольте распахнула

Пока многие звезды вовсю отдыхают, актриса Агата Муцениеце продолжает трудиться. Сейчас она занята в новом проекте, съемки в котором занимают практически все время, включая ночную смену. Периодически звезда в своем микроблоге показывает творческий процесс, и подписчики видят не только обстановку, но и образы Агаты, которые ей удается примерять.

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На этот раз в объектив камеры попала уставшая Агата. Актриса присела в зале и не смогла справиться с соблазном прикрыть глаза и немного вздремнуть. Коллега по съемкам решила подшутить над ней и запечатлела ее с открытым ртом и распахнутым декольте. Получившийся снимок вызвал у Муцениеце смех и желание поделиться им с подписчиками – пусть улыбнутся вместе с ней.