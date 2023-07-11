До дрожи в конечностях: покинувший больницу Костомаров показал свою работу в зале – учится тренироваться по-новому

Полгода олимпийский чемпион Роман Костомаров находился в больнице, борясь за свою жизнь. Победа была одержана ценой невероятного мужества, но не без потерь – фигуристу ампутировали стопы и кисти рук. На днях состоялась долгожданная выписка, и атлет отправился домой.

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Но засиживаться в четырех стенах чемпион не собирается. И уже поспешил в тренажерный зал под наставничеством тренера. Он показал, как теперь ему приходится тренироваться – обходиться без пальцев помогает фиксация на запястьях. Костомаров тягает веса до дрожи в конечностях, демонстрируя силу и выносливость, а также желание победить обстоятельства.