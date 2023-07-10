Севастьянова в топике с декольте и крохотных шортах блеснула манкими формами: пышные полушария груди на виду

Карлина Севастьянова уже давно завершила карьеру художественной гимнастки. Она завоевала много медалей, включая олимпийское золото. Теперь спортсменка много путешествует и при этом не перестает облачаться в смелые наряды. Она продолжает держать себя в форме. Недавно звезда вернулась в Москву, где то и дело щеголяет на улице.
На этот раз Каролина поделилась кадром, который сделала в дорогом отеле. Она облачилась в миниатюрные шортики цвета лазури. Лук также дополнял белый топ с прозрачным декольте. Гимнастка козырнула не только длинными ногами и плоским животом. Севастьянова засветила свои пышные полушария груди.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну какая красота», «Вот это фигурка», «Прям куколка», «Классно выглядишь», «Формы прям тончайшие», «Очень красивая! Просто идеал», «Какое декольте», — стали писать подписчики.