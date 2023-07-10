Севастьянова в топике с декольте и крохотных шортах блеснула манкими формами: пышные полушария груди на виду

На этот раз Каролина поделилась кадром, который сделала в дорогом отеле. Она облачилась в миниатюрные шортики цвета лазури. Лук также дополнял белый топ с прозрачным декольте. Гимнастка козырнула не только длинными ногами и плоским животом. Севастьянова засветила свои пышные полушария груди.

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