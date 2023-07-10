Валя Карнавал в намокшем бикини сверкнула упругим тылом: повиляла своими «сдобными пышками» на пляже

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она строит карьеру певицы и прославилась как блогер. В 21 год артистка уже хвастается дорогими нарядами отдыхом на роскошных курортах. Она не перестает носить дерзкие наряды. В этом году юная звезда пережила развод с женихом Сашей Стоуном. Теперь она отдыхает на Мальдивах, от куда делится горячими кадрами.
На этот раз Валя решила поплескаться в океане. Потом она в пудровом бикини и мокрой футболке щегольнула на побережье. Блогерша обнажила свои постройневшие формы. Она оголила округлые ягодицы. Трусы прилили к прелестям. Карнавал подставила солнцу свои округлости. Она решила не прикрывать свои изгибы фигуры.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены. Многие заметили, что фигура певицы преобразилась. «Раньше была лучше», «Почему очень странно выглядят ягодицы?», «Явно что-то с собой сделала», «Руки мастера видны», «Так похудела, а пышки остались», «Ой какая она счастливая без Саши Стоуна», «Формы впечатляют», — стали писать подписчики.