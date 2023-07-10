Валя Карнавал в намокшем бикини сверкнула упругим тылом: повиляла своими «сдобными пышками» на пляже

На этот раз Валя решила поплескаться в океане. Потом она в пудровом бикини и мокрой футболке щегольнула на побережье. Блогерша обнажила свои постройневшие формы. Она оголила округлые ягодицы. Трусы прилили к прелестям. Карнавал подставила солнцу свои округлости. Она решила не прикрывать свои изгибы фигуры.

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