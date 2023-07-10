Горячий вид: Яна Кошкина без лифчика оголила «спелую» грудь перед камерой

Яна Кошкина уже много лет строит карьеру в отечественном шоу-бизнесе. Она играет в кино, снимается для телевизионных проектов. Звезда сериала «Домашний арест» решила скрывать свою личную жизнь. Однако она часто появляется на публике в смелых нарядах. В свои 33 года артистка не перестает следить за фигурой и хвастаться прелестями.
На этот раз Кошкина решила отправиться на балет в театр. В машине она сделала пикантное селфи. Актриса облачилась в алое платье с откровенным декольте. Она отказалась от нижнего белья. Яна сделала губы «бантиком». Она игриво продемонстрировала свою округлые полушария груди. Звезда взбудоражила парней.
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Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали Кошкину комплиментами. «Какой вид открылся за шторкой», «Вот и наряд с декольте», «Девушка на миллион», «Наряд идеально сидит», «Как это горячо», «Просто нет слов», «Кошечка гуляет», «Ложбинка лишает дара речи», — стали писать подписчики.