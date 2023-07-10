Валя Карнавал сверкнула аппетитными округлостями: схватилась за мокрую футболку — капельки воды побежали по телу

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она не перестает хвастаться своими формами. В 21 год блогерша не стесняется выглядеть дерзко. Она продолжает записывать видео для соцсетей и выступать с песнями. Артистка недавно рассталась с женихом и уехала на Мальдивы. Она то и дело красуется в купальнике и крохотных шортах.
На этот раз Валя искупалась в океане в нюдовом бикини и футболке. Она вышла на пляж мокрая и сжала руками свой наряд. Капли воды скатывались с ее тела. Блогерша продемонстрировала свои изящные бедра. Просвечивающая ткань прилипла к ее округлой груди. Карнавал продемонстрировала плоский живот с пирсингом и татуировкой.
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Поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что она выглядит очень привлекательно. «Совсем не кормят», «Королева этого пляжа», «Так загорела», «Ого, какая красотка», «Тут идеально все», «Соблазнительная фигура», «Конкурс мокрых футболок удался», — стали писать подписчики.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды