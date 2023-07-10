Валя Карнавал сверкнула аппетитными округлостями: схватилась за мокрую футболку — капельки воды побежали по телу

На этот раз Валя искупалась в океане в нюдовом бикини и футболке. Она вышла на пляж мокрая и сжала руками свой наряд. Капли воды скатывались с ее тела. Блогерша продемонстрировала свои изящные бедра. Просвечивающая ткань прилипла к ее округлой груди. Карнавал продемонстрировала плоский живот с пирсингом и татуировкой.

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