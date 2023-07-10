Ольга Бузова в юбке с экстремальным разрезом сверкнула сокровенным: темный треугольник не прикрыла

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что готова и дальше строить карьеру, хоть и заработала целое состояние. Артистка ведет передачи и дает концерты. Этим летом она снова проводит время на съемке в Африке. Телеведущая поправилась, но это не мешает ей носить смелые наряды и привлекать мужское внимание.
На этот раз Ольга решила устроить прогулку у каньона реки Блайд. Она облачилась в эластичный топик и юбку макси с экстремальным разрезом. Артистка подчеркнула свои формы. Она решила позировать на фоне природной достопримечательности. Бузова засветила свои изящные бедра. Она не прикрыла темный треугольник, присев на валун.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Но некоторые ее подвергли критике. «Ой, опять позы тюленя», «Ну прикрой ты свой темный треугольник», «Хоть в трусах?», «Как же много фотошопа и это так заметно», «Мощная такая», «Юбка прям натянута до предела», «Неуклюжесть во всей красе», — стали писать подписчики.