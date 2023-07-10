Постройневшая Валя Карнавал в топике-бандо и шортах встала на весы, поразив своим видом — меньше 50 кг

На этот раз Валя решила ответить на вопрос, который волнует ее фанатов. Она сильно похудела за последние месяцы. Расстроенная свадьба и другие переживания сказались на ее внешности. Блогерша в шортиках и лифе-бандо оголила свои прелести. Карнавал встала на весы, которые показали 49, 2 килограмма.

«Девчонки часто спрашивают, сколько сейчас килограмм я вешу. Вот как-то так», – заявила она.

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