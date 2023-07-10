Постройневшая Валя Карнавал в топике-бандо и шортах встала на весы, поразив своим видом — меньше 50 кг

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимает ролики, которые набирают миллионы просмотров. Также Валя выступает со своими песнями. Она предпочитает оголять свои достоинства фигуры. Певица носит провокационные наряды. А недавно она улетела на Мальдивы после расставания с женихом Сашей Стоуном. Ее фото в купальнике поразили фанатов.
На этот раз Валя решила ответить на вопрос, который волнует ее фанатов. Она сильно похудела за последние месяцы. Расстроенная свадьба и другие переживания сказались на ее внешности. Блогерша в шортиках и лифе-бандо оголила свои прелести. Карнавал встала на весы, которые показали 49, 2 килограмма.
«Девчонки часто спрашивают, сколько сейчас килограмм я вешу. Вот как-то так», – заявила она.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Но нашлись и те, кого ее истощенный вид напугал. «Ой, прям щечек нет», «Ну это не айс», «Главное, что грудь на месте», «С таким ростом нормальный вес», «Не красиво, верни свои сочности», — стали писать в Сети.