Валентин Юдашкин в России прославился как модельер. Он умер в мае 2023 года, что стало утратой для его родных и многомиллионных поклонников. Теперь его жена Марина находит отраду во внуках. Этим летом она путешествует с дочкой Галиной и зятем Петром Максаковым. Они оказались в США, где остановились в Майами. Теперь внуки кутюрье отдыхают на знаменитом побережье.
На этот раз Галина решила поделиться теплым фото из Флориды. Примечательно, что она оделась в одной гамме с детьми. Дочка модельера предстала в белой рубашке и шортах. В таких же нарядах отметились Аркадий и Анатолий. А на коленки она усадила дочку Агату Ариеллу, облаченную в белое платье и розовый кардиган. Радостно улыбался и Петр, который предпочел наряд природного оттенка.
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Галина Юдашкина и Петр Максаков с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Галина. Многие отметили, что она похожа на папу. А еще больше их очаровали малыши. «Сладкие! Слева мальчик — копия дедушка Валентин, даже стоит как он и ручки сложил», «Старший мальчик очень похож на своего дедушку», «Как мила Агата! Глаза мамины! А улыбка папина», «Дочка очаровательная», — стали писать в Сети.