На этот раз Галина решила поделиться теплым фото из Флориды. Примечательно, что она оделась в одной гамме с детьми. Дочка модельера предстала в белой рубашке и шортах. В таких же нарядах отметились Аркадий и Анатолий. А на коленки она усадила дочку Агату Ариеллу, облаченную в белое платье и розовый кардиган. Радостно улыбался и Петр, который предпочел наряд природного оттенка.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».