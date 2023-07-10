Лохматая, лицо опухшее, губы-вареники на пол-лица: как сейчас выглядит Таня Мусульбес — совсем не та красавица

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес считается одной из самых красивых девушек за всю историю существования телестройки. Шатенка хороша собой от природы и к тому же умеет делать профессиональный макияж. Зная свои сильные стороны, Таня Мусульбес делает акцент на них и всегда выглядит роскошно. Или почти всегда.

В этот понедельник, 10 июля, Таня Мусульбес поделилась кадрами, которые сделала прямо в кровати, показав, как выглядит сразу после пробуждения.

Общаться с подписчиками Таня Мусульбес начала в весьма странном виде — лохматая и неумытая. И плюс ко всему, с отечным после сна лицом и не в меру распухшими губами, которые, как заметили поклонники, стали напоминать вареники.

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