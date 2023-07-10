40-летняя Бородина в купальнике с пикантным вырезом обнажила свои «сочные» округлости: грудь «расплылась», изумив народ

«40 лет — очень интересный возраст. Ощущение, что ты как сумасшедший гнал на Феррари со скоростью 220 км/ч, а теперь с радостью пересел на машину классом не хуже, но уже скорость тебе от нее не нужна. Нужен комфорт и спокойно доехать до нужного места, красиво, но спокойно.

Жизнь начинает замедляться, и это совсем не старость, это понимание, что бежать больше не хочется. Желание остановиться и больше себя разглядывать, обращать именно на себя внимание, а не на внешний мир.

Заниматься своим телом не только ради красоты, но и ради здоровья, не растрачивать свою энергию на других, обслуживая чужие потребности, а акцент делать на своих», — написала звезда.