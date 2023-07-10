40-летняя Бородина в купальнике с пикантным вырезом обнажила свои «сочные» округлости: грудь «расплылась», изумив народ

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Примечательно, что ей удалось стать богатой и знаменитой. Зачастую Ксения хвастается своей роскошной жизнью. Она покупает дорогие наряды, ездит на курорты для богачей. Звезда в свои 40 лет предпочитает держать себя в форме. На этот раз она прилетела в Бодрум с подругами.
Теперь Ксения каждый день ходит на пляж. С собой она привезла большое количество нарядов. На новых фото телеведущая предстала в черном купальнике с высокой посадкой и пикантным декольте. Она обнажила свои округлые прелести. Бородина сдавила свой бюст, а также продемонстрировала изящные бедра.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
«40 лет — очень интересный возраст. Ощущение, что ты как сумасшедший гнал на Феррари со скоростью 220 км/ч, а теперь с радостью пересел на машину классом не хуже, но уже скорость тебе от нее не нужна. Нужен комфорт и спокойно доехать до нужного места, красиво, но спокойно.
Жизнь начинает замедляться, и это совсем не старость, это понимание, что бежать больше не хочется. Желание остановиться и больше себя разглядывать, обращать именно на себя внимание, а не на внешний мир.
Заниматься своим телом не только ради красоты, но и ради здоровья, не растрачивать свою энергию на других, обслуживая чужие потребности, а акцент делать на своих», — написала звезда.
Поклонники отметили, что Ксения хорошо выглядит. Но некоторые подвергли критике ее фигуру. «С такой грудью нужен купальник с чашками. Все расплылось», «Дряблые бедра», «Вы красавица и умница! В 40 лет жизнь только начинается!», «Не узнала», «Красотка», — стали писать в Сети.