Лифчик еле налез: Аня Левченко из «Дома-2» обнажила шарообразную грудь — такое не каждый день увидишь

Анна Левченко. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Аня Левченко без стеснения демонстрирует свои пышные формы.

Бывшая участница «Дома-2» Анна Левченко провела несколько незабываемых дней на отдыхе в Турции.

Находясь в роскошном курортном местечке, Аня Левченко не забывала радовать мужскую аудиторию своих подписчиков в Сети. С завидной регулярностью Аня Левченко выкладывала в микроблог фотографии горячего содержания.

На снимках Анна Левченко позировала в бикини, демонстрируя свою фигурку и весьма пышные формы.

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На одном из кадров Анна Левченко показала себя по пояс, обнажив шарообразную грудь. На пышный бюст Анны еле-еле налез лифчик от бикини. Есть полное ощущение, что лиф вот-вот лопнет, так туго он натянут.

Анна Левченко в бикини. Фото: соцсети

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