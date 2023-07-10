Лифчик еле налез: Аня Левченко из «Дома-2» обнажила шарообразную грудь — такое не каждый день увидишь

Бывшая участница «Дома-2» Анна Левченко провела несколько незабываемых дней на отдыхе в Турции.
Находясь в роскошном курортном местечке, Аня Левченко не забывала радовать мужскую аудиторию своих подписчиков в Сети. С завидной регулярностью Аня Левченко выкладывала в микроблог фотографии горячего содержания.
На снимках Анна Левченко позировала в бикини, демонстрируя свою фигурку и весьма пышные формы.
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На одном из кадров Анна Левченко показала себя по пояс, обнажив шарообразную грудь. На пышный бюст Анны еле-еле налез лифчик от бикини. Есть полное ощущение, что лиф вот-вот лопнет, так туго он натянут.
Анна Левченко в бикини. Фото: соцсети