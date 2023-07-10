Косит под Африкантову: Мусульбес похвасталась маникюром в стиле «нуар» — любимый цвет бывшей Капаклы

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес на днях воссоединилась с Ромой Капаклы в Москве. Парочка сняла в столице квартиру и накануне перебралась в нее.

В микроблоге Таня Мусульбес поделилась видео, на котором засняла себя в кровати. Рассказывая о том, как у них с Ромой обстоят дела после переезда, Таня Мусульбес как бы невзначай засветила свои идеальные пальчики. Во время монолога Мусульбес постоянно держала руки у лица, чтобы был виден ее свежий маникюр в стиле «нуар».

Черные ноготки очень идут образу Тани Мусульбес, поскольку она яркая шатенка.

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