Глаза голубые, бездонные: Ольга Рапунцель показала младшую красавицу-дочку — так выросла детка

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после расставания с мужем Дмитрием Дмитренко одна воспитывает двух дочерей — пятилетнюю Василису и трехлетнюю Софию.
Пока Дмитренко зажигает на проекте, Рапунцель каждый день заботится о малышках. В микроблоге Ольга Рапунцель показала, в какую красавицу превращается ее младшая дочка София.
Ольга Рапунцель поделилась селфи с Софией, на которых хорошо видны красивые голубые глазки девочки.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ольга Рапунцель с младшей дочкой Софией. Фото: соцсети
Под снимками Ольга Рапунцель призналась в любви своим дочерям.
«Сложно сделать фото с ними двумя. Я не умею разделять любовь, я безумно люблю своих дочек. А то есть тут, кто напишет: вот одну, значит, любишь больше, другую — меньше. Любовь не делится на каждого ребенка, а только умножается… Мои неуловимые девчонки не особо любят делать фото, наверное, у всех так. Ну а как не выставить эту милашку в ленту, когда она показала свои глазки. Софи, Софиюшка. Ну уж больно она сладкая булочка», — написала Ольга Рапунцель.