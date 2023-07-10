Глаза голубые, бездонные: Ольга Рапунцель показала младшую красавицу-дочку — так выросла детка

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после расставания с мужем Дмитрием Дмитренко одна воспитывает двух дочерей — пятилетнюю Василису и трехлетнюю Софию.

Пока Дмитренко зажигает на проекте, Рапунцель каждый день заботится о малышках. В микроблоге Ольга Рапунцель показала, в какую красавицу превращается ее младшая дочка София.

Ольга Рапунцель поделилась селфи с Софией, на которых хорошо видны красивые голубые глазки девочки.

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