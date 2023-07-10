В роскошном голубом жакете и с корзиной цветов: Алина Кабаева засветила обручальное кольцо на безымянном пальце

Именитая спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 40-летняя Алина Кабаева с недавних пор зареклась говорить о своей личной жизни. Алина Кабаева комментирует исключительно свою общественную деятельность и периодически выходит в свет.

Внимание публике всегда приковано к нарядам и внешнему виду Алины Кабаевой. Часть поклонников склонна разглядывать пальчики Алины Кабаевой, желая увидеть на безымянном заветное колечко.

На днях Алина Кабаева посетила Академию художественной гимнастики «Небесная грация» в Сочи, которую сама же открыла в декабре.

Алина Кабаева навестила воспитанниц и побывала на тренировках. Облаченная в белые брюки и голубой жакет, Алина Кабаева выглядела элегантно и торжественно. Юные гимнастки преподнесли Алине Кабаевой корзину цветов.

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