В роскошном голубом жакете и с корзиной цветов: Алина Кабаева засветила обручальное кольцо на безымянном пальце

Именитая спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 40-летняя Алина Кабаева с недавних пор зареклась говорить о своей личной жизни. Алина Кабаева комментирует исключительно свою общественную деятельность и периодически выходит в свет.
Внимание публике всегда приковано к нарядам и внешнему виду Алины Кабаевой. Часть поклонников склонна разглядывать пальчики Алины Кабаевой, желая увидеть на безымянном заветное колечко.
На днях Алина Кабаева посетила Академию художественной гимнастики «Небесная грация» в Сочи, которую сама же открыла в декабре.
Алина Кабаева навестила воспитанниц и побывала на тренировках. Облаченная в белые брюки и голубой жакет, Алина Кабаева выглядела элегантно и торжественно. Юные гимнастки преподнесли Алине Кабаевой корзину цветов.
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Алина Кабаева пообщалась с юными спортсменками и напутствовала их на достижения в спорте. В какой-то момент в объектив камеры попало и обручальное колечко на безымянном пальце Алины Кабаевой — тоненькое, аккуратное, без намека на пафос.
Алина Кабаева показала обручальное колечко. Фото: кадр видео
«Никогда не останавливайтесь. Всегда идите вперед и выигрывайте. Желаю вам всем удачи. Готовьтесь к новым стартам, новым сборам. Я очень рада, что вы здесь находитесь, в таких условиях. Я уверена, что вам это очень поможет. Мы всегда ждем вас здесь», — сказала Алина Кабаева юным воспитанницам Академии.
По материалам kp.ru