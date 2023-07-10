«Нас можно поздравить!»: воссоединившиеся Таня Мусульбес и Рома Капаклы сделали заявление

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Напомним, Мусульбес и Капаклы почти месяц провели в разлуке, давая почву для сплетен о разрыве. Но накануне влюбленные воссоединились в Москве, усердно демонстрируя, что их отношения полны чувств и гармонии.

Жить Таня Мусульбес и Рома Капаклы планируют исключительно вместе.