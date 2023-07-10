«Сказать вам правду?»: Либерж Кпадону покрасовалась в платье невесты после признаний о Даве

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону поделилась в микроблоге видео, на котором примеряет платье невесты. Либерж белоснежный наряд не надевает, а лишь прикладывает к себе. В кадре она объяснила, что ее останавливает от серьезных отношений. Либерж Кпадону дала понять, что больше всего боится огорчить своих родителей. К ним она испытывает особый трепет.

«Сказать вам правду? Очень часто вы задаете мне один и тот же вопрос: «Либерж, когда же ты начнешь строить отношения? Может, быть ты чего-то боишься? Боишься быть отвергнутой? Сделать неправильный выбор?» Да! Побаиваюсь этого. Но переживу, даже если выбор будет неправильный, даже если мне разобьют сердце. Ничего страшного в этом нет. Но есть одно, что действительно, страшно. Ребят, есть те люди, которые нашу боль, наши поражения воспринимают в миллион раз больше», - сказала Либерж Кпадону.