Нога вверху, футболка задралась: Загитова показалась людям в странной позе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поставила спортивную карьеру на паузу и теперь увлеченно погружается в самые разные сферы, пытаясь найти дело по душе. Телевидение, вокал, боксерский ринг – где уже только не побывала фигуристка. Тем временем, спортсменку заметили в хореографическом зале. Что именно готовит звезда, она пока скрывает.

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Но кадры с тренировки Алина прятать не стала, а запостила в микроблоге. Правда, позировала Загитова перед камерой в странной позе: одна нога наверху, голова внизу, футболка задралась – такой ее вряд ли раньше видели даже фанаты.