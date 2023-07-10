Кушанашвили – про Лободу: «Какая она жалкая»

Певица Светлана Лобода в числе первых покинула Россию в прошлом году. Она очень быстро открестилась от эстрады, хоть и зарабатывала миллионы. Теперь же артистка, которая именовала себя певицей Номер один в нашей стране, признает, что является непопулярной, а соотечественники гонят ее с местных сцен.

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Скандальный обозреватель Отар Кушанашвили считает, что Лобода слишком высокого о себе мнения. В своей передаче «Каково?!» журналист дал оценку былой популярности певицы в России и выразил собственное к ней отношение.