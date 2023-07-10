Юлия Михалкова в черном бикини устроила заплыв в море: прозрачная водичка не скрыла прелести

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова стала активнее вести соцсети, и поклонники теперь могут видеть любимицу чаще. Актриса много работает и ездит с экологическими проектами по стране, и в выходные позволила себе небольшой отдых.

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Красавица отправилась в море, чтобы искупаться на глубине. Звезда в черном бикини погрузилась в прозрачную водичку и с наслаждением поплавала, демонстрируя незагорелую фигуру. Фанаты порадовались за Юлию и пожелали ей как можно больше таких моментов этим летом.