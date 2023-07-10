Валя Карнавал показала загар в интимном месте: нежится на пляже, выказывает прелести

Певица и блогер Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал, улетела отдыхать. На этот раз она выбрала Мальдивы и с головой ушла в отпуск. Красотка перестаралась на пляже и уже успела обзавестись шоколадным оттенком.

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Каким оказался загар, Карнавал ненавязчиво показала своим подписчикам. Валя расположилась на шезлонге на фоне океана и белоснежного песка, засветив в кадре пышный бюст в купальнике. Зрители увидели границу загара в интимном месте красотки и ахнули от зрелища.