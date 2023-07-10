Севастьянова в бикини сверкнула упругим тылом: трусы в стринги превратились – какое бесстыдство!

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова не торопится покидать Москву. Звезда уже давно не оставалась на родине настолько долго, обычно сразу улетала назад в Монако, где живет последние годы, или на другой курорт отдыхать.

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Судя по всему, на море Севастьянова окажется нескоро, поскольку начала постить архивные фото со своих предыдущих путешествий. Но подписчики не в обиде, ведь любимицу они рады видеть всегда. Снимок заинтриговал фанатов своей пикантностью: Каролина в леопардовом бикини развернулась к камере упругим тылом и засветила конфуз – трусики превратились в стринги.