Яна Кошкина принесла в театр свои прелести: декольте откровенное - полушария напоказ

Звезда сериала «ЧОП» и шоу «Однажды в России» Яна Кошкина выходные провела культурно. Брюнетка сообщила, что побывала в театре. Туда актриса отправилась в качестве зрителя. Правда, какой именно столичный храм Мельпомены звезда посетила, она не уточнила.

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Зато Кошкина продемонстрировала, какой наряд надела для выхода в свет. Это было красное платье с откровенным декольте. Выдающиеся прелести Яны оказались видны невооруженным взглядом, и от селфи, которым поделилась звезда в Сети, поклонники остались в восторге.