Почему Пугачева вышла замуж за первого встречного, раскрыл Садальский: брак оказался коротким

Актер Стас Садальский вспомнил в своем блоге в Telegram о Карине Филипповой, актрисе и поэтессе, могилу которой он на днях посетил. При этом, особое внимание он уделил ее экстрасенсорным способностям. Оказалось, что она предсказала Алле Пугачевой не только славу и признание, но и мужа.

«Это было это очень давно, юная Аллочка попросила ее погадать (та умела), а Карина сказала: «Чего гадать, тут и так все ясно, будешь великой. А с личным… Иди туда, куда я тебе сказала. Тот, кого первым встретишь, станет твоим мужем». «Первым встречным» был отец Кристины Орбакайте…», - раскрыл подробности Садальский.

Судьбоносная встреча Пугачевой и Орбакаса состоялась в 1969 году, Алла только начинала свою певческую карьеру и пришла устраиваться в цирк вокалисткой. Там в дверях они и столкнулись. Правда, брак продлился недолго – в 1973 году они развелись, когда их дочке Кристине было 2 годика.

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