Давид Манукян больше не будет вести эфиры «Дома-2»

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону поделилась важной новостью с подписчиками. Телестройку покидает ее ведущий, певец и блогер Давид Манукян.
Либерж Кпадону дала понять, что ее слегка расстраивает это событие, потому что Дава ей очень понравился. Вероятно, Либерж уже строила планы обольщения, но и на этот раз не срослось.
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«Сегодня познакомилась с Давой и подумала, что на моей улице праздник (очень понравился). А нет, оказалось, что он уходит с проекта и больше не будет ведущим. P.S. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше. А если серьезно, то я очень за него рада, ведь он идет к своей мечте - актерство, музыка, кино. В общем, по-настоящему счастливый человек. Удачи!» - пожелала Даве Либерж Кпадону.
Напомним, Дава - экс-бойфренд Ольги Бузовой. На проект в качестве ведущего Манукяна пригласили после того, как Ольга Бузова отказалась сотрудничать с телестройкой, ушедшей с ТНТ.