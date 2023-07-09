Давид Манукян больше не будет вести эфиры «Дома-2»

«Сегодня познакомилась с Давой и подумала, что на моей улице праздник (очень понравился). А нет, оказалось, что он уходит с проекта и больше не будет ведущим. P.S. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше. А если серьезно, то я очень за него рада, ведь он идет к своей мечте - актерство, музыка, кино. В общем, по-настоящему счастливый человек. Удачи!» - пожелала Даве Либерж Кпадону.