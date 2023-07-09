Две русалочки: Млодик засняла дочерей-погодок от Виторгана во время купания в Балтийском море в Юрмале

Звездная пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган каждое лето вместе с маленькими дочками-погодками проводят в Юрмале. Это родной город Ирины Млодик, который она обожает. Этель и Клара с малых лет познакомились с родными краями мамы. И похоже, тоже в восторге от них.

В микроблоге Ирина Млодик разместила снимок, на котором запечатлела Этель и Клару, плескающимися в Балтийском море. Крошки, облаченные в купальные костюмчики, с удовольствием принимают морские ванны, барахтаясь в мелководье, почти на самом берегу.