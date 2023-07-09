Две русалочки: Млодик засняла дочерей-погодок от Виторгана во время купания в Балтийском море в Юрмале

Звездная пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган каждое лето вместе с маленькими дочками-погодками проводят в Юрмале. Это родной город Ирины Млодик, который она обожает. Этель и Клара с малых лет познакомились с родными краями мамы. И похоже, тоже в восторге от них.
В микроблоге Ирина Млодик разместила снимок, на котором запечатлела Этель и Клару, плескающимися в Балтийском море. Крошки, облаченные в купальные костюмчики, с удовольствием принимают морские ванны, барахтаясь в мелководье, почти на самом берегу.
«Доченьки счастливы! Что надо детям», - подписала кадр Ирина Млодик.
Дочери Ирины Млодик и Эммануила Виторгана. Фото: соцсети
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Поклонники Ирины Млодик и Эммануила Виторгана дали понять, что готовы умиляться хорошеньким малышкам вместе со звездными родителями.
«Сколько счастья и тепла в этой фотографии», «Две русалочки», «Счастливые девочки, на радость родителям», - высказались в Сети.
Напомним, старшей дочери Ирины Млодик и Эммануила Виторгана Этель в феврале исполнилось 5 лет, а младшей, Кларе, в августе будет четыре.