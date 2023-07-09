Анна Курникова и Энрике Иглесиас сыграли тайную свадьбу

Известная российская экс-теннисистка Анна Курникова и популярный на весь мир исполнитель Энрике Иглесиас стали мужем и женой. Пара сыграла тайную свадьбу, не желая, чтобы об этом событии узнали папарацци и поклонники.

Раскрыл секрет знаменитостей брат Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас. Он дал интервью испанскому радио, во время которого и заявил, что его родственника женат на Анне Курниковой.

Никаких подробностей торжества брат Энрике Иглесиаса раскрывать не стал, включая дату прекрасного события. Он упомянул только, что певец давно женат, и дал понять, что свадьба была скромной.

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