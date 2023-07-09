Целуются и обнимаются на людях: Мусульбес и Капаклы воссоединились в Москве — заткнули сплетникам рты

Бывшие участники «Дома-2» Таня Мусульбес и Рома Капаклы после разлуки воссоединились в Москве. Парочка уже вновь вместе и демонстрирует, что им невероятно хорошо.

В микроблоге Тани Мусульбес появились фото и видео, на которых она светится от счастья рядом с Ромой Капаклы.

Влюбленные без стеснения обнимаются и целуются на публике.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».