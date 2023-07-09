Целуются и обнимаются на людях: Мусульбес и Капаклы воссоединились в Москве — заткнули сплетникам рты

Бывшие участники «Дома-2» Таня Мусульбес и Рома Капаклы после разлуки воссоединились в Москве. Парочка уже вновь вместе и демонстрирует, что им невероятно хорошо.
В микроблоге Тани Мусульбес появились фото и видео, на которых она светится от счастья рядом с Ромой Капаклы.
Влюбленные без стеснения обнимаются и целуются на публике.
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Таня Мусульбес и Рома Капаклы сейчас озабочены поисками квартиры в Москве. Парочка хочет арендовать жилье. Пока же, судя по всему, влюбленных приютили друзья. И Таню Мусульбес это, в отличие от Ромы Капаклы, совсем не устраивает.
На видео она выражает неудовольствие по поводу того, что они с Ромой не могут уединиться.
Напомним, Мусульбес и Капаклы почти месяц не виделись, улетев с Бали. Каждый из них проводил время со своими семьями, так что в Сети уже начали обсуждать их разрыв. Но теперь Мусульбес и Капаклы заткнули рты сплетникам.
Рома Капаклы и Таня Мусульбес вместе. Фото: соцсети