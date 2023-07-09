Огромный куст гортензии, садовые качели, помидоры один к одному, спелая клубника: Татьяна Тарасова показала двор загородного особняка

Прославленный тренер по фигурному катанию, 76-летняя Татьяна Тарасова ведет уединенную жизнь и крайне редко делится снимками своего дома в Сети.

На этот раз Татьяна Анатольевна сделала исключение. Она разместила в микроблоге фотографии, на которых виден ее загородный особняк. На первом плане - роскошный куст белой гортензии, в кадр также попали садовые качели.

Отдельно Татьяна Анатольевна похвасталась спелой клубникой на грядке и ровными, один к одному, помидорами, которым еще только предстоит налиться соком.

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