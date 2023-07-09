Сбежавший в Израиль брат Паулины Андреевой женился: как выглядит невеста — красотка в белом мини-платье

Брат известной актрисы Паулины Андреевой сыграл свадьбу в Израиле. 28-летний Игорь Андреев женился на своей избраннице в Тель-Авиве. Торжество прошло в соответствии с еврейскими традициями.
Один из кадров, сделанных во время свадьбы, попал в Сеть. Новобрачные на нем позируют на фоне моря. Игорь Андреев облачен в белую рубашку и черные брюки, а вот его невеста выбрала довольно дерзкий и даже провокационный наряд.
Красавица облачилась в белое мини-платье по фигуре, с открытыми плечами. Не исключено, что такой наряд обусловлен тем, что в Израиле сейчас стоит жуткая жара.
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Брат Паулины Андреевой и его невеста. Фото: соцсети
Напомним, Паулина Андреева родом из Санкт-Петербурга. До недавнего времени в этом городе жили два ее младших брата Борис и Игорь. Игорь, так же, как и старшая сестра, актер. Он служил в театре имени Комиссаржевской, снимался в кино.
Осенью 2022 года Борис и Игорь Андреевы уехали в Израиль.
По материалам kp.ru.