Сбежавший в Израиль брат Паулины Андреевой женился: как выглядит невеста — красотка в белом мини-платье

Паулина Андреева. Фото: Global Look Press

Игорь Андреев и его избранница устроили торжество в Тель-Авиве.

Брат известной актрисы Паулины Андреевой сыграл свадьбу в Израиле. 28-летний Игорь Андреев женился на своей избраннице в Тель-Авиве. Торжество прошло в соответствии с еврейскими традициями.

Один из кадров, сделанных во время свадьбы, попал в Сеть. Новобрачные на нем позируют на фоне моря. Игорь Андреев облачен в белую рубашку и черные брюки, а вот его невеста выбрала довольно дерзкий и даже провокационный наряд.

Красавица облачилась в белое мини-платье по фигуре, с открытыми плечами. Не исключено, что такой наряд обусловлен тем, что в Израиле сейчас стоит жуткая жара.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Брат Паулины Андреевой и его невеста. Фото: соцсети

Напомним, Паулина Андреева родом из Санкт-Петербурга. До недавнего времени в этом городе жили два ее младших брата Борис и Игорь. Игорь, так же, как и старшая сестра, актер. Он служил в театре имени Комиссаржевской, снимался в кино.

Осенью 2022 года Борис и Игорь Андреевы уехали в Израиль.

По материалам kp.ru.

Читайте также