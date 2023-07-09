«Просто был хайп с ее стороны»: Люся Чеботина и Ида Галич продолжают выяснять отношения

Люся Чеботина и Ида Галич. Фото: соцсети 

Исполнительница хита «Солнце Монако» рассказала, что на самом деле с ней произошло в день, когда она не приехала на съемки к телеведущей.

Артистка Люся Чеботина оправдалась после скандала с Идой Галич.

Чеботина отметила, что не понимает поведения Галич. Люся признается, что не приехала на запланированные съемки Иды из-за плохого самочувствия. 

«Для меня большой вопрос, зачем она это устроила. Она прекрасно знала, что у меня давление. Моя мама хотела понять, что со мной происходит и почему у меня потеря сознания», – отметила Чеботина.

Люся Чеботина утверждает, что отправила Иде Галич номер своего пиар-агента, чтобы они уладили ситуацию. Но в ответ Чеботина увидела о себе пост с негативным окрасом.

«Я считаю, когда у тебя проблемы на съемке, ты в первую очередь будешь спасать съемочный пул и, как минимум, поинтересуешься, что случилось, а не будешь писать в Telegram кучу оскорблений. Для меня это было все очень странно, я надеюсь, что это просто был хайп с ее стороны», – заявила певица в эфире подкаста «Неформат».

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