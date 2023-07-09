«Ни один нерв не дергается»: Анастасия Решетова ответила на хейт в свою сторону

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – заявила, что больше не реагирует на хейт в свою сторону.
Решетова призналась, что в ее жизни всегда были сплетни и осуждения. Поэтому к своим 27 годам Решетова закрыла глаза на слухи и недоброжелателей.
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«У меня уже ни один нерв не дергается из-за критики, да и сплетен, в том числе. Я в этом живу всю свою жизнь. Очень сильно люблю эту жизнь, чтобы продолжать на это обращать внимание. Я в себе уверена, и мне плевать, что обо мне думают другие люди. Особенно, если они мне – никто», – отметила Решетова в своем микроблоге.