«Ни один нерв не дергается»: Анастасия Решетова ответила на хейт в свою сторону

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – заявила, что больше не реагирует на хейт в свою сторону.

Решетова призналась, что в ее жизни всегда были сплетни и осуждения. Поэтому к своим 27 годам Решетова закрыла глаза на слухи и недоброжелателей.

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