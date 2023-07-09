Муцениеце сделала горячее фото в лифте: впадинки на плоском животе оголены, напряженные «кнопочки» торчат под топиком

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она продолжает сниматься в кино. Многие ее знают по фильму «Честный развод» и сериалу «Стая». Она после развода похудела и стала регулярно заниматься спортом. Артистка теперь чаще предстает в смелых нарядах. Она дразнит парней, демонстрируя достоинства фигуры.
На этот раз Агата решила отправится на фестиваль. Она перед поездкой сделала горячее селфи в лифте. Актриса облачилась в джинсы с низкой посадкой, оголив свой рельефный пресс. Она показала манкие впадинки на животе. Артистка распахнула рубашку, натянув топик на округлую грудь. Муцениеце блеснула своими интимными ореолами.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, в какой форме находится мама двоих детей. Многие отметили, что после развода с Павлом Прилучным она стала только краше. «Какая крутая», «Вот это животик», «Просто красотка», «Умеет выглядеть горячо», «С вами в дном лифте ехать — горячо», «Кнопочки торчат», — стали писать в Сети.