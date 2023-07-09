«Моя гордость и опора»: Рудковская запечатлелась с повзрослевшими сыновьями от Батурина на вручении дипломов в МГИМО

На этой неделе выпускники вузов получают дипломы. Праздник отмечают и в некоторых звездных семьях. Рудковская в мини-платье приехала в МГИМО. Она поздравила старших сыновей с их выпускным.

Ребята учились на факультете международных отношений. Рудковская рассказала: раньше и подумать не могла, что Николай закончит с отличием «один из сложнейших вузов страны». Сын продюсера за время учебы неоднократно становился победителем олимпиад по английскому языку.

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