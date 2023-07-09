«Моя гордость и опора»: Рудковская запечатлелась с повзрослевшими сыновьями от Батурина на вручении дипломов в МГИМО

Яна Рудковская уже давно стала частью отечественного шоу-бизнеса. Продюсер Димы Билана и других артистов счастлива в браке с Евгением Плющенко. У пары растут сыновья: Александр и Арсений. А от прошлых отношений с миллионером Виктором Батуриным у светской львицы есть сын Николай, которому 21 год. Также она воспитала Андрея Батурина, который оказался приемным. Его мама первая жена бизнесмена Юлия Салтовец.
На этой неделе выпускники вузов получают дипломы. Праздник отмечают и в некоторых звездных семьях. Рудковская в мини-платье приехала в МГИМО. Она поздравила старших сыновей с их выпускным.
Ребята учились на факультете международных отношений. Рудковская рассказала: раньше и подумать не могла, что Николай закончит с отличием «один из сложнейших вузов страны». Сын продюсера за время учебы неоднократно становился победителем олимпиад по английскому языку.
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Яна Рудковская с сыном Николаем Батуриным. Фото: соцсети звезды
«Горжусь и очень рада что смогла вырастить таких прекрасных сыновей. Я прошла сложный путь, но сегодня я могу точно сказать, что боролась не зря! Они сейчас – моя гордость и опора, а я их была опора все эти непростые годы!» – написала Яна.
Поклонники отметили, что парни повзрослели и стали выглядеть еще более мужественно. «Помню как вы за них боролись, когда они были маленькими, вы супер женщина», «Какие красавцы», «Капитальные красавчики! Колян, красный диплом — это уровень», — прокомментировали пост подписчики.
Яна Рудковская с сыном Андреем Батуриным. Фото: соцсети звезды