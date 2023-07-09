Настасья Самбурская в комбинезоне с вырезом сверкнула своими «персиками»: поклонники ахнули от такого вида

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Она снялась во многих фильмах и сериалах. Актриса обладает стройной фигурой. Она часто носит роскошные вечерние платья. Примечательно, что артистка в свои 36 лет мечтает о семье, но так требовательна к женихам, что уже несколько лет одинока. При этом вид звезды многих сражает, даже стилиста Александра Рогова.
На этот раз Самбурская устроила новую фотосессию. Она примерила парик с челочкой. Актриса облачилась в яркий комбинезон с принтом. Наряд с пикантным разрезом позволил ей засветить округлую грудь. Она грациозно позировала на диване. Настасье также сделали макияж в ретро стиле. Она продемонстрировала точеную фигуру.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
«Услышала, что IKEA уходит из России. Легла на их диван, думала меня тоже вывезут. Оказалось, что так это не работает… Ладно, сама вывезу», – шутливо написала она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Настасья. Многие осыпали ее комплиментами. «Это вообще законно быть такой шикарной и потрясающее женщиной!», «Ох, вау!», «Какое перевоплощение», «Какие прелести», «Фигура сражает сразу», — прокомментировали пост подписчики.