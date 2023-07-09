Настасья Самбурская в комбинезоне с вырезом сверкнула своими «персиками»: поклонники ахнули от такого вида

На этот раз Самбурская устроила новую фотосессию. Она примерила парик с челочкой. Актриса облачилась в яркий комбинезон с принтом. Наряд с пикантным разрезом позволил ей засветить округлую грудь. Она грациозно позировала на диване. Настасье также сделали макияж в ретро стиле. Она продемонстрировала точеную фигуру.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».