Рудова в платье с декольте не тесемках случайно обнажила свою манкую грудь: игриво поправила спадающий наряд

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что много сил прикладывает, чтобы держать себя в форме. В свои 39 лет актриса порой предстает в постельных сценах в кино. В обычно жизни она тоже не стесняется показывать свои достоинства. Блондинка регулярно покупает шортики, майки и короткие юбки, в которых щеголяет в Москве.
На этот раз Рудова решила отправится на вечеринку, которую устроила Алена Водонаева. Для такого случая она выбрала белое мини-платье с романтичным принтом. Наряд позволил показать стройне и длинные ноги. А декольте на тесемках придало пикантности. Наталья сверкнула грудью в машине, забыв надеть лифчик. Она игриво поправила спадающий наряд.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие решили, что она отказалась от белья, чтобы привлечь внимание парней. «Наталья- как всегда прекрасна», «Такая нежная», «Грудь опять убегает», «Зачем носить наряды не по возрасту? Подарите платье девочке-подростку», «Все прелести выкатились», — стали писать в Сети.