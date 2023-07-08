Рудова в платье с декольте не тесемках случайно обнажила свою манкую грудь: игриво поправила спадающий наряд

На этот раз Рудова решила отправится на вечеринку, которую устроила Алена Водонаева. Для такого случая она выбрала белое мини-платье с романтичным принтом. Наряд позволил показать стройне и длинные ноги. А декольте на тесемках придало пикантности. Наталья сверкнула грудью в машине, забыв надеть лифчик. Она игриво поправила спадающий наряд.

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