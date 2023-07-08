Виктория Боня в мини-бикини сразила видом своих изящных форм: все «булочки» в масле, ложбинка блестит

Виктория Боня уже давно строит карьеру телеведущей. Также она развивает свой бизнес. В свои 43 года бывшая участница «Дома-2» не перестает следить за внешностью. Не так давно она рассталась в очередным бойфрендом. Светская львица сразу сделала короткую стрижку. А потом она стала хвастаться постройневшими формами.
На этот раз Боня решила позагорать на террасе. Она облачилась в черное мини-бикини. Светская львица решила побрызгать тело масло для загара. Она стала вся блестеть на солнце. Телеведущая продемонстрировала свое пышное декольте и изящные бедра. Виктория сразила поклонников идеальным плоским животиком. Она грациозно села на шезлонг, подобрав под себя ножки.
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«Лето, которое я заслужила. Масло, солнце и лежак под солнцем…» – написала звезда.
Фанаты восхитились тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красиво! И пресс стал более естественный и бедра круглее», «Какая же вы молодец! Фигура — шикарная», «Кто сказал что возраст имеет значение. Нет лимита быть красивой в любом возрасте», — написали подписчики.