Виктория Боня в мини-бикини сразила видом своих изящных форм: все «булочки» в масле, ложбинка блестит

На этот раз Боня решила позагорать на террасе. Она облачилась в черное мини-бикини. Светская львица решила побрызгать тело масло для загара. Она стала вся блестеть на солнце. Телеведущая продемонстрировала свое пышное декольте и изящные бедра. Виктория сразила поклонников идеальным плоским животиком. Она грациозно села на шезлонг, подобрав под себя ножки.

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