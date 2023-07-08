Арзамасова в топике и юбке макси прильнула к Авербуху на отдыхе: загорелые и счастливые

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино и играть в театре. В свои 28 лет актриса счастлива в браке с Ильей Авербухом. Порой их вместе можно увидеть на красной дорожке. Пара растит сына Льва, которому скоро исполнится два года. Несмотря на свою занятость, супруги не перестают демонстрировать настоящую идиллию.
На этот раз Лиза выложила новое фото. Она показала, как отдохнула с мужем на курорте. Актриса в лимонном топике и юбке макси подчеркнула свои женственные формы. Она прильнула к мужу, который расплылся в улыбке. Супруги позировали на пляже в кафе. Арзамасова обняла возлюбленного, который успел загореть.
«А всем добрым людям в этот добрый день хочется пожелать быть здоровыми, любящими и любимыми и смотреть в одном направлении», – написала она.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, Илья выглядит свежо и молодо рядом с супругой. «Какая вы искренняя пара», «Красивые», «Какие вы милые чудесные», «Сияете просто», «Как Авербух посвежел! Это вы и отдых на него так влияют», «Ох, что за счастливая пара», — стали писать подписчики.