Арзамасова в топике и юбке макси прильнула к Авербуху на отдыхе: загорелые и счастливые

На этот раз Лиза выложила новое фото. Она показала, как отдохнула с мужем на курорте. Актриса в лимонном топике и юбке макси подчеркнула свои женственные формы. Она прильнула к мужу, который расплылся в улыбке. Супруги позировали на пляже в кафе. Арзамасова обняла возлюбленного, который успел загореть.

«А всем добрым людям в этот добрый день хочется пожелать быть здоровыми, любящими и любимыми и смотреть в одном направлении», – написала она.

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